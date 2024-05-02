Агент СБУ получил 25 лет за шпионаж и подготовку теракта в Московском регионе

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 25 годам лишения свободы агента Службы безопасности Украины Сергея Кармазина.

Также ему назначен штраф в размере 700 тысяч рублей, передает ТАСС.

46-летнего мужчину признали виновным в шпионаже, диверсиях и подготовке теракта в Московском регионе.

По данным следствия, он планировал за 100 тысяч рублей подорвать Серпуховскую нефтебазу в Подмосковье. Однако совершить теракт Кармазин не успел, его задержали за поджог релейного шкафа.

По данным ФСБ, к вербовке и пересылке в Россию задержанного агента СБУ имели отношение спецслужбы Польши и Латвии.

Ранее в Запорожской области был задержан агент СБУ. Женщина готовила теракт, жертвами которого должны были стать бойцы армии России. Жительница Запорожской области получила от сотрудников СБУ через тайник взрывчатку для хранения и передачи членам диверсионно-разведывательной группы. По заданию украинских спецслужб террористка приобрела компоненты, необходимые для изготовления коктейля Молотова, и осуществила оборудование нового тайника для передачи исполнителям теракта указанных предметов.