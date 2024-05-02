В Екатеринбурге организаторы "Атмофеста" устроят субботник на новой площадке фестиваля

Организаторы фестиваля ландшафтного искусства "Атмофест" в Екатеринбурге проведут субботник на его новой площадке.

Как сообщили Накануне.RU организаторы мероприятия, 4 мая на набережной северней Макаровского моста планируют сделать весеннюю обрезку деревьев, убрать старые листья, мусор и строительные остатки. Приглашаются все желающие.

"Мешки для мусора и инструменты для работы участникам субботника выдадут, а вот перчатки лучше взять свои. Все встречаются в 11:00 под Макаровским мостом с той стороны набережной, на которой располагается Дворец игровых видов спорта", - отмечают организаторы.

После уборки территории вместе с ландшафтным специалистом из Орла будет высажен посевной цветник рядом с автомобильной дорогой.

Напомним, в этом году "Атмофест", ранее проходивший на Площади 1905 года, получил новую постоянную площадку в Екатеринбурге – пока что неухоженный левый берег городского пруда выше Макаровского моста. Фестиваль продлится с 16 по 25 августа. Сообщалось, что созданные сады останутся здесь навсегда.