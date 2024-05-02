Блиновская подала документы на банкротство

Создательница "марафонов желаний" Елена Блиновская просит признать себя банкротом. Она направила соответствующее заявление в Арбитражный суд Москвы. Кредиторами указаны Федеральная налоговая служба и банк ВТБ, передает Baza.

О желании Блиновской расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

Мосгорсуд не стал изменять меру пресечения Блиновской, даже несмотря на ушедшего в зону СВО мужа и оставшихся без присмотра родителей детей, воспитанием которых занимаются бабушка с дедушкой. Одновременно стало известно о проводимой силовиками проверке законности подписания контракта Алексея Блиновского с Минобороны.

В конце марта стало известно, что СКР расширил обвинение супругам Блиновским. Им увеличили размер легализованных денег и имущества, приобретенных преступным путем – с 43 млн руб. до более чем 700 млн руб. Кроме того, супругам вменяется неуплата более 900 млн руб. налогов. Блиновской также предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.

Блиновскому было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Вину он не признает. Создательница "марафонов желаний" признает вину только в неуплате налогов.