Зеленые зоны свердловских городов обработают от клещей уже к концу мая

Уже к концу мая все зеленые зоны Свердловской области будут обработаны от клещей. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

По его словам, сотрудники особо охраняемых природных территорий уже провели очистку тропинок и организованных мест отдыха, выкосили прошлогоднюю траву и избавились от сорной растительности.

"Всего в лесных парках региона от клещей обработают более 600 гектаров лесного массива. В первую очередь это прилегающие к туристическим маршрутам территории, а также места особенно популярные в природных парках. Проведение противоклещевой обработки предусмотрено до 27 мая", — добавил Мамонтов.

Хоть для акарицидной обработки используются только сертифицированные вещества, посещать парки в эти дни не рекомендуется. В качестве предупреждения на природных территориях устанавливают специальные аншлаги. Только через пять дней зеленые зоны становятся безопасными для людей и животных.

В Екатеринбурге работы запланированы: в Шарташском лесном парке, Юго-Западном, Уктусском, Лесоводов России, Калиновском и других лесных парках. Также будут обработаны участки в природных парках "Оленьи ручьи" и "Река Чусовая". В населенных пунктах противоклещевой обработкой муниципальных парков, скверов и других мест отдыха занимаются местные власти.

Несмотря на все это, уральцам советуют не пренебрегать средствами индивидуальной защиты: носить закрытую обувь, надевать светлую одежду, на которой будут видны клещи, обрабатывать кожу и вещи специальным спреем, а также не забывать про прививки. Где и как их можно поставить, мы рассказывали ранее.