Из Тюменской области в зону СВО были переданы жизненно необходимые медикаменты

Тюменская область, невзирая на сложную ситуацию с паводком, продолжает оказывать помощь бойцам специальной военной операции.

Как сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области, в зону СВО были переданы жизненно необходимые медикаменты.

Груз собран региональным отделением Союза женщин России и неравнодушными жителями деревни Патрушева. Препараты доставлены на передовую в одно из подразделений, где служат тюменские медики, спецпредставителем губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николаем Савченко.

Военный медик "Аврора" поблагодарила тюменцев за помощь.

"Хотелось бы выразить благодарность за приобретение, доставку медицинских препаратов, которые жизненно необходимы в зоне боевых действий. Спасибо за содействие", - обратилась она к жителям региона.

"Аврора" подписала контракт с Минобороны России в Тюменской области в 2023 году. До этого ездила в Запорожскую область в качестве гражданского медика.

Регион регулярно оказывает поддержку военным. Во вторник тюменским бойцам из инженерно-саперной роты было доставлено необходимое на передовой оборудование. Саперные щупы, "кошки" и миноискатель передало правительство Тюменской области военнослужащим в зону СВО. Уже с полученным оборудованием бойцы записали видеоролик из передовой, в котором поблагодарили земляков за поддержку.