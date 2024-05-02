Reuters: У Москвы есть два ответа на изъятие замороженных активов

В ответ на изъятие замороженных российских активов Москва может конфисковать финансовые активы и ценные бумаги иностранных инвесторов, которые хранятся на специальных счетах типа "C". Такой сценарий описало агентство Reuters после бесед с экономистами и юристами.

Также правительство России может рассмотреть меры по блокировке внебиржевых активов.

Другой собеседник агентства считает, что активы могут изъять, в случае если иностранные инвесторы откажутся принимать участие в обмене активами, сообщает Прайм.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина выразила мнение, что вероятная конфискация российских золотовалютных резервов в США не окажет никакого влияния на финансовую стабильность России.

Напомним, Палата представителей США приняла законопроект о передаче замороженных активов РФ Украине. Согласно тексту документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

За границей заморожены резервы России в сумме $300 млрд. Около €200 млрд находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Известно, что замороженные российские активы принесли европейскому депозитарию Euroclear €3 млрд доходов за девять месяцев 2023 г., тогда как за весь 2022 г. такие доходы составили €821 млн.