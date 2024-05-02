Доброволец из Югры за ночь подбил два американских танка Abrams

Доброволец из Югры, спецназовец с позывным Десант и его группа на специальной военной операции смогли за одну ночь подбить сразу два американских танка Abrams, сообщает NEFT со ссылкой на военнослужащего.

По его словам, группа вела наблюдение за двумя дорогами. С воздуха с помощью беспилотника за участком наблюдали военные из другой бригады. Они и сообщили группе, что на дорогу в лесополосе вышел танк.

"Нам отправили координаты, и мы выставились туда противотанковой управляемой ракетой — сделали засаду. Когда танк выехал на небольшой промежуток в лесополосе, мы рассчитали и отработали по нему. Первой ракетой обездвижили, а второй – уже добили", — рассказал Десант.

Тогда же группа заметила второй танк. Он стрелял по позициям из лесополосы. Техника успела сделать три выстрела. Затем танк подбили, и он сразу же взорвался.

За отлично выполненную боевую задачу югорчанина и его товарищей пообещали представить к награде.