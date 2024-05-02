SHOT: Экс-адвокат Ефремова не может ходить после тяжелого ранения в зоне СВО

Бывший адвокат актера Михаила Евремова Эльман Пашаев получил серьезное ранение в зоне спецоперации.

Как сообщает SHOT, экс-адвоката транспортировали из Макеевки в одну из московских клиник с ранением ноги и контузией. Из-за травмы поясницы и ноги Пашаев не может ходить. Телеграм-канал пишет, что врачи не дают никаких прогнозов относительно того, получится ли восстановить опорно-двигательную функцию на 100%.

Ранение Пашаев получил под Угледаром, когда его и сослуживца атаковал украинский дрон, сбросивший рядом с ними боеприпас. SHOT писал, что из-за контузии он с трудом мог говорить.

В апреле стало известно, что экс-адвокат служит в одном подразделении с мужем Елены Блиновской Алексеем.

Пашаев приобрел скандальную известность во время суда над актером Михаилом Ефремовым. Сам актер заявил, что его адвокат подкупил лжесвидетелей, причем часть денег - присвоил. Лжесвидетелями по делу проходили три человека, которые утверждали, что не видели Ефремова на месте ДТП. Пашаев тогда говорил, что эти люди нашли его в соцсетях — после того, как он кинул клич о поиске свидетелей.