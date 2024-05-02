В Прикамье закрыли кафе после того, как там отравился посетитель

В Кунгуре Пермского края закрыли кафе "Вкусная кухня" после отравления посетителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Пермского края.

По итогам проверки, проведенной Роспотребнадзором, в кафе было выявлено 16 нарушений.

В частности, в кафе не было производственного контроля, нарушено товарное соседство продуктов, кроме того прием сырья происходил без маркировок и сопроводительных документов. Не соблюдалась поточность технологических процессов. У сотрудников общепита нет места для отдельного хранения личных вещей и одежды. Кроме того, у персонала отсутствуют медкнижки.

Также сами помещения требуют ремонта: на потолке следы протекания, на стенах дыры, входная дверь деформировалась от сырости.

Предпринимателя признали виновным по ст. 6.6 КоАП РФ. По решению суда работа заведения приостановлена на 60 суток. В настоящее время решение суда исполнено, кафе опечатано. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.