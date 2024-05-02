На шахте "Кальинская" произошел очередной обвал. Под завалами оказался машинист

В шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника снова произошло обрушение пород. Из-за горного удара под завалами оказался машинист буровой установки, которого пришлось экстренно спасать.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на пресс-службу СУБРа, все произошло еще 30 апреля в 18.04. О случившемся сразу уведомили горно-спасательный отряд, а на самой шахте создали штаб. На место прибыло руководство, и спустя час удалось расчистить завал и освободить рабочего. После осмотра и оказания первой помощи, машиниста доставили в Североуральскую городскую больницу.

Напомним, что 25 марта рано утром поступил сигнал об обрушении горной породы в шахте "Кальинская". Под завалами оказались двое рабочих, спасательная операция шла весь день. В результате одного из шахтеров, Алексея Амозова, удалось спасти. Его напарник Кирилл Лоскутов был найден погибшим.