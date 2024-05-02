Мосбиржа обжаловала национализацию "Соликамского магниевого завода"

Мосбиржа обжаловала национализацию по требованию прокуратуры акций ОАО "Соликамский магниевый завод", передает "Интерфакс". Мосбиржа выступает в деле в качестве третьего лица.

В марте 2024 года суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.

Ранее обеспокоенность ситуацией с изъятием акций, законно купленных на рынке, выразили в Центральном банке России. "Изъяты бумаги, приобретенные на бирже, то есть законным путем: нас конечно беспокоит эта ситуация, это очень важный фактор, который влияет на доверие розничных инвесторов на фондовом рынке. Если мы хотим привлечь ресурсы для развития – сохранение этого доверия суперважно. Будем смотреть, что мы можем сделать", - заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Глава ЦБ считает, что подобные ситуации могут отрицательно сказаться на поставленных президентом целях по удвоению объема российского фондового рынка.

К слову, о подобных способах национализации на прошлой неделе на съезде РСПП говорил и президент России Владимир Путин. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин удивился тому, что бизнесмены на съезде не аплодировали словам президента России о гарантиях неприкосновенности частного бизнеса.

На это сам Владимир Путин ответил: "Могу сказать, почему аплодисментов не было: действия-то правоохранительных органов продолжаются, несмотря на наши с вами разговоры. Но, я думаю, мы этот вопрос урегулируем, и ситуация нормализуется".

Шохин одобрил планы Путина и добавил, что в ряде последних случаев национализации "пострадали и акционеры, которые приобрели активы честно на бирже, хотя закон это не позволяет вроде бы".