Арбитражный суд частично снял обеспечительный арест средств JPMorgan в России

Петербургский арбитражный суд частично отменил арест счетов российской "дочки" американского банка JPMorgan Chase & Co, наложенный в качестве обеспечительной меры по иску ВТБ.

Банк ВТБ подал иск к девяти дочерним структурам JPMorgan о взыскании $439,5 млн. Эта сумма равна объему заблокированных средств банка на счете в JPMorgan в Нью-Йорке, "заморозка" произошла после того, как ВТБ попал под американские санкции.

Российская "дочка" JPMorgan ходатайствовала об отмене ареста, поскольку он "создает угрозу остановки осуществления хозяйственной деятельности и может привести к банкротству", пишет Forbes. Также американский банк указал, что большая часть денег российской "дочки" (204 млрд руб. из 243 млрд руб.) лежит на счета типа "С" – они не подлежат аресту (согласно указам президента России от 2024 года).

Суд согласился с последним доводом и отменил арест средств, находящихся на счетах типа "С", а также денег, предназначенных для выплаты зарплаты работникам, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей.