Макрон допустил отправку войск на Украину, если Россия прорвет линию фронта

Президент Франции Эмманюэль Макрон вновь заявил, что допускает рассмотрение вопроса об отправке войск на Украину.

"Если бы русские прорвали линию фронта, если бы поступил [соответствующий] запрос Украины - чего сегодня нет, - у нас были бы легитимные [основания] задать себе этот вопрос", - сказал он в интервью журналу The Economist.

Кроме того, по словам французского лидера, "многие страны" согласились с подходом Парижа о возможной отправке войск на Украину и согласились с его позицией по этому вопросу, передает ТАСС.

В начале марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна может ввести свои войска на Украину, если фронт будет двигаться в сторону Киева или Одессы.

Ранее он уже грозил ввести войска, его слова вызвали волну критики среди оппозиции. Также многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.