02 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Перми сервис кикшеринга Whoosh будет блокировать аккаунты за оставленные вне парковки велосипеды

Сервис кикшеринга Whoosh будет блокировать аккаунты за оставленные вне парковки велосипеды, сообщает РБК Пермь.

"Сервис Whoosh внимательно следит за порядком на парковках. Как и в случае с электросамокатами, оставить велосипед после поездки можно только в точке виртуальной парковки. Мы дополнительно усилили сервисные команды Whoosh, которые круглосуточно перемещаются по городу, переставляя велосипеды там, где они оставлены неудачно. За оставление электровелосипеда вне парковки положен штраф, при системном повторении нарушений — блокировка аккаунта. Нам очень важен комфорт всех жителей Перми", - говорится в сообщении компании.

Напомним, велосипеды будут эвакуировать, как и самокаты. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в городскую думу.

Проект устанавливает стоимость эвакуации "бесконтрольного средства перемещения" - она будет составлять 1500 рублей. Стоимость хранения эвакуированных велосипедов составит 100 рублей в день.

Цель проекта - освобождение городских территорий от неправильно припаркованных средств передвижения. Бесконтрольным, согласно проекту, считается транспортное средство, оставленное без надзора на муниципальных землях и не используемое в данный момент.

Теги: сервис, штраф, велосипед, кикшеринг


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