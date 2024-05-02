Суд отказался признать незаконной сделку по продаже группой Qiwi российского бизнеса

Арбитражный суд Москвы отклонил иск Агентства по страхованию вкладов, отказавшись признать незаконной сделку о продаже акций АО "Киви", владеющего QIWI-банком.

Ранее группа Qiwi сообщала, что из-за "сохраняющихся проблем с инфраструктурой фондового рынка" и "в связи с убытками, связанными с продажей российских активов" не будет выплачивать дивиденды, при этом компания сочла, что может продолжить дальнейшую работу и "сосредоточится на развитии своего бизнеса в сфере платежей и финансовых услуг в Казахстане (включая прием платежей через киоски, массовые выплаты, интернет-эквайринг, платежные шлюзы и цифровой кошелек), а также бизнеса по обработке платежей в развивающемся регионе ОАЭ".

В апреле этого года Арбитражный суд Москвы принял решение о ликвидации QIWI-банка по заявлению Центрального банка России.

Регулятор отозвал лицензию у QIWI-банка в феврале 2024 года. В сообщении ЦБ по этому поводу говорилось, что причиной стали "нарушение организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также документов Банка России"; "систематическое нарушение законов по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ЦБ передал в правоохранительные органы собранные материалы, сообщалось, что управление "К" Федеральной службы безопасности проверяет деятельность банка. В то же время угрозы невыплат кредиторам, в том числе незастрахованным (в том числе держателям QIWI-кошельков), нет, поскольку финансовые трудности не были причиной отзыва лицензии, банку хватит активов на покрытие требований.