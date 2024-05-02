02 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Минсоцполитики проверит приемную семью, в которой якобы издевались над сиротами

В дело об избиении и других издевательствах опекунов приемных детей в Екатеринбурге вмешалось министерство социальной политики Свердловской области. Об этом Накануне.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

По данным СМИ, двое детей 2010 и 2012 годов рождения ушли из дома в прошлом месяце якобы из-за жестокого обращения со стороны своих приемных родителей. По предварительной информации, в том доме они проживали с братьями и сестрами с лета 2021 года, так как их родителей лишили прав. Подростки рассказали, что с 2023 года в отношения в семье резко изменились - детей подвергали физическому и психическому насилию.

"Министерством социальной политики Свердловской области организована проверка деятельности управлений социальной политики, исполняющих полномочия органа опеки и попечительства, на предмет правомерности передачи детей в приемную семью и качества осуществления контроля за условиями жизни подопечных", - рассказали в департаменте.

На данный момент, несовершеннолетних поместили в организацию социального обслуживания. Сейчас они проходят реабилитационные мероприятия и общаются с психологами.

По результатам проверки министерством будет дана оценка деятельности управлений социальной политики по исполнению полномочий органа опеки и попечительства в отношении данной приемной семьи.

Напомним, что делом также заинтересовались следователи и прокуратура, организовавшие свои проверки.

Теги: Екатеринбург, Минсоцполитики, издевательство, избиение, приемная семья, дети


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Ранее 02.05.2024 09:12 Мск В Екатеринбурге проверят сведения об издевательствах опекунов над приемными детьми

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