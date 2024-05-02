Путин встретился с Дюминым – предшественником арестованного Тимура Иванова

Владимир Путин провел в Кремле встречу с тульским губернатором Алексеем Дюминым.

В официальном сообщении администрации президента говорится, что глава региона доложил о "ситуации с обеспечением граждан жильем, поддержке участников СВО и повышении качества медицинской помощи".

При этом встреча прошла спустя неделю после ареста Тимура Иванова – заместителя министра обороны России, предшественником которого на этом посту был как раз Дюмин (отправленный в 2016 году в Тульскую область). Ряд наблюдателей называет Дюмина возможным "преемником" Путина (у которого губернатор когда-то работал в охране от ФСО). Также многие считают, что Дюмин в обновленном правительстве (будет сформировано до конца мая) получит если не портфель, то хотя бы свое прежнее кресло.