ХК "Автомобилист" продлил контракт с Голышевым на пять лет

Нападающий ХК "Автомобилист" Анатолий Голышев продолжит выступать за клуб из Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральской команды, с форвардом заключен новый долгосрочный контракт сроком на пять лет. Голышев является лучшим бомбардиром и ассистентом клуба в истории КХЛ, автором единственного хет-трика "Автомобилиста" в плей-офф. В общей сложности Анатолий отыграл 11 сезонов за екатеринбуржцев в КХЛ, забил 145 шайб и отдал 172 голевые передачи в 548 матчах.

Стоит отметить, что Голышев был признан лучшим нападающим полуфиналов Кубка Гагарина в минувшем сезоне, по итогам которого "Автомобилист" впервые в своей истории выиграл бронзовые медали.

Напомним, на прошлой неделе уральский клуб объявил о продлении контрактов еще с двумя игроками.