02 Мая 2024
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Фото: скриншот с youtube-канала &quot;Tucker Carlson&quot; / youtube.com/@TuckerCarlson

Более 70% украинцев используют Telegram - Дуров

Основатель Telegram и "ВКонтакте" Павел Дуров рассказал о своем отношении к украинскому языку (за появление такого поста проголосовали подписчики Дурова в Telegram).

По словам IT-бизнесмена, семья его матери родом из Украины. По этой причине, а также из-за лингвистического образования Дуров с юности интересовался украинским языком.

Большая глава его жизни и карьеры была связана с Украиной во времена руководство соцсетью "ВКонтакте". Украина стала первой страной, для которой была локализована соцсеть, несмотря на то, что "в то время большинство популярных в Украине веб-сайтов все еще были на русском языке".

Дуров рассказывает, что пытался способствовать популяризации на Украине украинского языка, для этого пришлось почти полностью переписать код "ВКонтакте". Затем Дуров и его команда тестили украинскую версию, за это время основательно подучив украинский язык.

"Вскоре после того, как в 2008 году мы запустили украинскую версию ВКонтакте, я поехал праздновать в Киев. Меня завораживало то, как некоторые слова звучат на украинском языке, и я фотографировался со случайными надписями на заднем плане. Люди в Киеве были очень гостеприимны, поэтому с годами я возвращался, чтобы завести новых друзей, которые затем научили меня новым словам и забавным выражениям", - рассказал основатель "ВКонтакте".

По словам Дурова, он продолжил изучать украинский и после 2022 года в приложении DuoLingo и теперь понимает около 95% письменного и 85% разговорного украинского языка. Когда он что-то не может понять, что просит помочь с переводом одного из сотрудников Telegram из Украины.

"Хотя на долю Украины приходится менее 3% глобальной аудитории Telegram, более 70% украинцев используют Telegram для обмена сообщениями и новостями, и мы видим, что публикуется все больше и больше контента на украинском языке", - пишет Дуров.

Ранее украинские власти выступили за ограничение использования в стране Telegram, поскольку на этой платформе, по их же собственному признанию, не существует цензуры, поэтому граждане могут читать и российские и пророссийские каналы. За зеркальные ограничения выступают и некоторые российские парламентарии, политики и общественники.

Теги: павел дуров, украинцы, telegram, украинский язык


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