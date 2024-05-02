В Екатеринбурге заработали четыре фонтана, на очереди еще три

В Екатеринбурге открылся сезон фонтанов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, 1 мая заработали четыре фонтана: на бульваре Академика Малахова, "Каменный цветок" на площади Труда, фонтан у памятника Александру Попову, в сквере за Театром оперы и балета. На последнем еще продолжаются наладочные работы.

По данным мэрии, к 15 мая заработают еще три фонтана: на улице Вайнера (между улицами Малышева и Радищева), у Черного Тюльпана (перекресток Первомайская – Луначарского) и "Шар" на набережной у Театра Драмы. И только к концу месяца планируют запустить уникальный светомузыкальный фонтан в Историческом сквере, подаренный Екатеринбургу к 300-летию.

Всего же в уральской столице насчитывается несколько десятков фонтанов: помимо восьми городских есть принадлежащие различным ведомствам или частным компаниям.

Ранее стало известно, что фонтан в дендропарке Екатеринбурга не станут включать третий год подряд.