ВС РФ полностью освободили населенный пункт Бердычи в ДНР

ВС России полностью освободили населенный пункт Бердычи в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

Село расположено в пригороде Авдеевки на дороге, по которой снабжалась донбасская группировка ВСУ.

В последнее время российские военные достигли значительных успехов на Донецком направлении. Так, к конце апреля подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Семеновка. До этого военкоры сообщили о взятии Новомихайловки под Донецком, за которую несколько месяцев шли упорные бои.