Бастрыкин поручил возбудить дело из-за разрушающегося моста в Тюменской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о ненадлежащем состоянии транспортной инфраструктуры в селе Митькинское Тюменской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

В приемную главы следственного комитета России обратился житель Тюменской области. Он сообщил что мост в их селе каждый год затапливает из-за чего невозможен проезд транспорта, в том числе экстренных служб. Сооружение разрушается, создавая опасность для местных жителей. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, мост не ремонтируют, новый не строят.

Региональное управление СКР проводит по этому факту процессуальную проверку.

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления ведомства Александру Кублякову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.