"Римская консультация" заявила о репрессиях против Церкви на Украине

27 апреля в Риме состоялась международная конференция под названием "Римская консультация", в которой приняли участие священники, теологи, религиеведы, юристы, социологи и другие эксперты из стран Запада и с Украины. По итогам была опубликована декларация, в которой заявлено о преследовании Церкви на Украине.

В документе перечисляются антироссийские штампы о "российской агрессии", но признается и то, что Церковь просто преследуют. Заводятся уголовные дела на высоких иерархов, что свидетельствует о повышении уровня давления. Продолжаются бандитские захваты храмов, людей похищают, а в СМИ раскручена кампания по очернению Церкви, которую открыто шельмуют.

"В ряде случаев мы с уверенностью можем констатировать репрессивный характер уголовных дел, возбуждавшихся с использованием сомнительных доказательств. По нашему мнению, их целью является препятствие законной правозащитной публичной деятельности епископов и клириков УПЦ, и это можно охарактеризовать как нарушение свободы вероисповедания и вмешательство спецслужб в деятельность религиозной организации", - говорится в декларации.

Рабочая группа "Римской консультации" обещает продолжить свою деятельность и призывает западных политиков обратить внимание на преследование Церкви украинским режимом. Об этом говорят и в США, но на уровне властей проблема игнорируется.