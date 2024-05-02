В УрФО за пять лет благодаря нацпроекту создали и отремонтировали 116 объектов культуры

Все целевые показатели нацпроекта "Культура" в УрФО достигнуты. Так, по федеральному проекту "Культурная среда" с 2019 года в УрФО создали и отремонтировали 116 объектов культуры, 366 организаций получили современное оборудование. По федеральному проекту "Творческие люди" за время реализации нацпроекта 14 тысяч специалистов прошли повышение квалификации, поддержку получили 426 творческих инициатив и проектов. Участниками добровольческой деятельности стали почти 53 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе полпредства УрФО

"Сами названия федеральных проектов "Культурная среда" и "Творческие люди" указывают на то, что наш основной приоритет – это люди, – акцентировал полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев. – Люди, для которых создаётся культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создаёт - специалисты учреждений культуры".

Отметим, в целом по стране показатели нацпроекта "Культура" в 2023 году также выполнены. Об этом сообщила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова на совещании с регионами. В регионах строятся и модернизируются объекты культуры, закупаются новые инструменты, инвентарь и оборудование, создаются виртуальные концертные залы, благодаря которым жители отдалённых населённых пунктов имеют доступ к концертам и спектаклям.

Татьяна Голикова обратила внимание, что 2024 год является завершающим в реализации нацпроекта, поэтому необходимо максимально сконцентрировать силы и средства для достижения плановых показателей и результатов в соответствии с заключёнными соглашениями и не допустить снижения темпов по выполнению взятых обязательств.