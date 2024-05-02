02 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Кремле назвали крайне важными слова Медведчука о виновниках трагедии в Одессе

В Кремле заявили, что слова украинского политика Виктора Медведчука об организаторах сожжения людей в Одессе в 2014 году должны восприниматься абсолютно серьезно.

"Конечно же, в данном случае все слова Медведчука можно и нужно воспринимать абсолютно серьезно, потому что он был внутри этих событий, он все это видел изнутри. Поэтому его описание чрезвычайно важно", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он назвал "совершенно недопустимой и позорной страницей в истории Украины" тот факт, что организаторы и исполнители этого преступления против человечности так и не понесли наказания.

Ранее Медведчук заявил ТАСС, что трагедия в Одессе была спланированной акцией устрашения, разработанной руководством киевского режима во главе с и.о. президента Украины Александром Турчиновым. В обсуждении, по его словам, принимали участие глава МВД Арсен Аваков, глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошел инцидент, ставший одним из самых трагических эпизодов украинского политического кризиса. На улицы вышли сотни сторонников "Евромайдана", которые вступили в противостояние с его противниками. Столкновения переросли в массовые беспорядки. Вооруженные щитами и битами боевики напали на "антимайдановцев", бандеровцы стреляли в толпу из огнестрельного оружия, а потом произошел штурм Дома профсоюзов, где укрывались активисты "антимайдана": здание забросали бутылками с зажигательной смесью. Заблокированными в одесском Доме профсоюзов оказались сотни человек. По официальным данным, погибли 48 человек, хотя, по некоторым данным, погибших было больше. Киевские власти за 10 лет ничего не сделали для расследования этой массовой казни.

Теги: песков, медведчук, одесса


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