В Госдуме предложили запретить любые публичные упоминания Instagram*

Депутат Госдумы от "Единой России", член думского комитета по информполитике Антон Горелкин выступил за запрет "любых публичных упоминаний" заблокированных в России соцсетей.

Поводом стал суд, в котором истец обвинил ответчика в плагиате и выиграл. Плагиатом сочли короткое видео – reels, - опубликованное в заблокированной соцсети Instagram*.

Горелкин в своем Telegram-канале возмущается: "По сути, этим решением суд отчасти легитимизирует запрещенную соцсеть. Да, пользоваться Instagram* в РФ не запрещено, и контент, который размещают там пользователи, должен соответствовать нормам российского права, в том числе и авторского. Но ощущение некоей противоестественности не покидает: почему судьи вынуждены заниматься защитой интересов людей, которые в целях получения коммерческой выгоды осознанно обходят ограничения, введенные государством? И какой сигнал при этом получает общество?".

Примечательно, что соцсеть Instagram* в России хоть и заблокирована, но не запрещена – запрещена российским судом корпорация Meta**, но ее мало кто упоминает, другое дело Instagram*.

Горелкин считает, что "в довесок к технической блокировке доступа к Instagram* и Facebook*** необходимо вводить запрет на размещение рекламы в запрещенных соцсетях".

"Более того, считаю, что следует запретить также их рекламу, а в частности – любые публичные упоминания названий этих платформ и призывы подписываться (чем сейчас злоупотребляют многие звезды шоу-бизнеса, не понимая, какие риски это несет для их аудитории)", - заявил Горелкин.

*социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ

**американская корпорация, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ

***социальная сеть, принадлежащая корпорации Meta, признанной российским судом экстремистской организацией, запрещенной в РФ