Власти Перми ведут войну с сервисами кикшеринга: в думу направлен проект об эвакуации велосипедов

Пермские власти планируют бороться с электровелосипедами. Их будут эвакуировать, как и самокаты. Соответствующий проект внесен на рассмотрение в городскую думу, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект устанавливает стоимость эвакуации "бесконтрольного средства перемещения" - она будет составлять 1500 рублей. Стоимость хранения эвакуированных велосипедов составит 100 рублей в день.

Цель проекта - освобождение городских территорий от неправильно припаркованных средств передвижения. Бесконтрольным, согласно проекту, считается транспортное средство, оставленное без надзора на муниципальных землях и не используемое в данный момент.

Напомним, 26 марта депутаты гордумы в рамках пленарного заседания приняли поправки в Правила благоустройства территории города Перми. Ранее их одобрил профильный комитет. Согласно изменениям, электросамокаты теперь можно размещать исключительно на велопарковках. Несмотря на запрет, сервисы возобновили работу. Администрация Перми приступила к эвакуации электросамокатов. Только за первые три дня работы было эвакуировано более 500 самокатов.

После этого сервисы кикшеринга заявили о приостановке работы в Перми. В компаниях заявили, что оспаривают принятые поправки для электросамокатов в прокуратуре и через суд. Сервис кикшеринга Whoosh также сообщил, что заменит самокаты электровелосипедами, которые не являются средствами индивидуальной мобильности, как электросамокаты, поэтому запрет на их парковку в центре города не действует.