02 Мая 2024
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Спорт Челябинская область
Фото: Олег Ковалюк

На Кубке RCC Extreme в Челябинске открыли летний сезон экстремальных видов спорта

Соревнования "Кубок города Челябинска RCC Extreme" открыли летний сезон экстремальных видов спорта на площадке у ледовой арены "Трактор" в столице Южного Урала.

В открытом чемпионате, организованном Русской медной компанией, приняли участие 173 спортсмена. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, любители и профессионалы показали свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит". Как правило, такие соревнования проходят в начале и конце спортивного сезона, чтобы райдеры могли отследить свой спортивный рост.

Соревнования экстремалов "Кубок города Челябинска RCC Extreme"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"Посмотрели списки регистрации прошлого сезона для сравнения, оказалось, что количество участников увеличилось, и это неудивительно. Во-первых, популярность экстремальных видов спорта растет во всем мире, во-вторых, у челябинских райдеров появилась профессиональная площадка, на которой тренироваться могут все желающие. Могу отметить, что уровень выступлений челябинских спортсменов заметно вырос, и сегодня на соревнованиях мы это увидели", - рассказал судья турнира Александр Анецких.

Соревнования экстремалов "Кубок города Челябинска RCC Extreme"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Организаторы позаботились и о болельщиках: весь день для гостей работали фотозона, зона свободного граффити, балансборд-зона и фудкорт. Также состоялся розыгрыш призов. Особенно горожанам полюбился кастомайзинг: профессиональные художники на глазах у публики превращали одежду и аксессуары в брендовые вещи.

Соревнования экстремалов "Кубок города Челябинска RCC Extreme"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

"И взрослые, и дети с нетерпением ждали открытия сезона. На регистрацию пришли ребята разных возрастов. Самой младшей участницей оказалась девочка 2016 года, старшим – парень 2006-го. С каждым годом количество участников растет. Посмотрите, сейчас, несмотря на погоду, у нас веселье, полный парк и много детей. Поэтому для нас было важно не просто провести соревнования, а создать праздничное настроение для всей семьи", - отметила организатор соревнований Алена Пилюшенко.

Соревнования экстремалов "Кубок города Челябинска RCC Extreme"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Турнир дал старт новому сезону экстремальных видов спорта в профессиональном скейт-парке RCC Extreme, который в 2022 году построила для челябинцев Русская медная компания. Предстоящий сезон обещает быть активным: на площадке запланированы еженедельные мастер-классы от местных спортсменов, кроме того, мастерством с челябинскими спортсменами поделятся звезды экстрима из крупных городов страны. А кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвященный Дню рождения Челябинска.

Соревнования экстремалов "Кубок города Челябинска RCC Extreme"(2024)|Фото: Олег Ковалюк

Теги: Челябинск, RCC Extreme, турнир


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