Почти все россияне против введения налога на бездетность

85% россиян против введения налога на бездетность. Такие результаты в ходе опроса получил сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

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Периодически в России поднимается тема налога на бездетность. Будто бы это поможет повысить катастрофически низкую рождаемость. Россияне же не разделяют этого взгляда, практически единодушно выступая против. Причем женщины - чаще мужчин (90 и 81% соответственно). Заметно также различие в зависимости от возраста. До 35 лет только 5% поддерживают данный налог, после 45 лет - 20%.

Налог на бездетность не может поднять рождаемость, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. Это мера наполнения бюджета, а не спасения демографии. Причина же низкой рождаемости не в отсутствии налога на бездетность, а соответствующая установка молодого поколения и пропаганда жизни "для себя".