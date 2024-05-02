02 Мая 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В метро Екатеринбурга объяснили, почему турникет на "Ботанической" зажевал и травмировал ногу пассажирки

В Екатеринбургском метрополитене прокомментировали инцидент на станции "Ботаническая", где девушка получила травму ноги из-за турникета. Были проанализированы записи с камер видеонаблюдения и выяснена причина произошедшего.

Напомним, находясь на станции, супруг пострадавшей оплатил проход через турникет и сказал девушке проходить. Пара делала так не в первый раз, однако именно 22 апреля турникет начал закрываться, когда нога екатеринбурженки все еще была между створками. Через несколько ударов, девушка потеряла сознание, а позже была госпитализирована с ушибом и травмой связок. Сильная боль не дала пострадавшей добраться до "скорой" самостоятельно, из-за чего ее поместили на носилки, а в больнице наложили гипс на четыре недели. Уже тогда было подозрение на разрыв связок.

Опасаясь, что аналогичная ситуация может произойти еще с кем-то, Накануне.RU обратилось в городской метрополитен, чтобы выяснить причину инцидента. Там изданию, спустя почти две недели после инцидента, пояснили, что девушка сама была виновата в произошедшем. Это показали записи с камер.

"Видеокамеры 22.04.2024 на станции метро "Ботаническая" зафиксировали, что жительница Екатеринбурга осуществила проход через АКП на запрещающий сигнал не дождавшись, когда на табло загорится разрешающий сигнал, в связи с чем створки перекрыли ей проход, иных манипуляций створки АКП не производили. Таким образом причиной произошедшего является личная неосторожность жительницы Екатеринбурга при проходе через АКП", - пояснили в метрополитене.

Там также добавили, что турникеты АКП-73 действуют по принципу “открытого прохода” и не позволяют держать створки закрытыми. Только после оплаты загорается разрешающий сигнал, на который и можно проходить. Вся информация о порядке прохода через контрольные пункты размещена в кассовых залах станций.

Теги: Екатеринбург, метро, травма, турникет


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