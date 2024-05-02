"АвтоВАЗ" побил 12-летний рекорд ежемесячных продаж автомобилей

"АвтоВАЗ" в отсутствие конкурентов со стороны европейских и азиатских автомобилей (за исключением китайских, конечно) показал в апреле 2024 года лучший результат по продажам за последние 12 лет.

В апреле компания продала 45 551 единицу коммерческих и пассажирских автомобилей Lada. Это на 64,8% больше, чем в апреле 2023 года и максимум с 2012 года. А с начала года продано более 137 тыс. автомобилей (рост 49,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года).

"АвтоВАЗ" приводит статистику и по отдельным моделям: рекорд побили продажи Lada Vesta (13,4 тыс. штук за апрель), Lada Granta (21,4 тыс. шт), Niva Legend (4,8 тыс. шт).

Продажи коммерческих автомобилей Lada в апреле 2024 года составили 629 единиц (+111,8% к апрелю 2023 года). Наибольшим спросом среди покупателей пользовались коммерческие версии на базе Granta.