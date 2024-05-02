Киев: После саммита в Швейцарии могут начаться переговоры с Россией

После конференции в Швейцарии, запланированной на июнь этого года, могут начаться переговоры с Россией. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Foreign Policy.

Заявление интересно тем, что официально Киев отвергает любые переговоры с Россией, а Зеленский своим указом запретил их вести. Декларируемая местным режимом цель - "границы 1991 года" (которых в действительности не существовало, поскольку они были чисто административными. - прим. Накануне.RU).

Кулеба тоже упомянул об этом. И добавил, что нужно создать коалицию западных стран, которые эту идею поддерживают. Но нужно добиться успеха на поле боя. А если такая коалиция будет создана, то потом могут пройти переговоры. Тем не менее, сама возможность, которую допустил Кулеба, заслуживает внимания.

На прошлой неделе Зеленский сказал, что хочет, чтобы по итогам саммита Запад предъявил России ультиматум. Все западные страны сообща надавят на Россию, и тогда она вынуждена будет согласиться с этими требованиями. Иным словами, Запад должен реализовать его план.

При этом недавно глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с послами в Москве заявил, что Россия поддерживает мирный план Китая, который был предложен год назад. В его основе лежит тезис о необходимости прекращения огня, но без требования ухода российской армии. Однако позиция Китая состоит в том, что саммит без участия России не имеет смысла.