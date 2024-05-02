Швейцария: Россия "на данном этапе" не приглашена на конференцию по Украине

Швейцарское правительство сообщило, что Россия "на данном этапе" не была приглашена на конференцию по Украине.

При этом швейцарский МИД отмечает, что Россия "должна быть вовлечена в этот процесс", передает РИА Новости.

"Мирный процесс без России немыслим", - говорится в заявлении.

Сообщается, что на конференцию приглашены более 160 делегаций на уровне глав государств и правительств, включая членов G7, G20, БРИКС, множество стран со всех континентов, три международные организации (ООН, ОБСЕ, Совет Европы), Ватикан и патриарха Константинопольского.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИДа РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на мирной конференции в Швейцарии в июне этого года может быть создана некая "коалиция стран с общими принципами и подходами". После конференции, по словам Кулебы, будет возможна "коммуникация с Россией".