В Екатеринбурге почти на месяц закроют движение по улице Ильича

Строители ООО "Проспект" почти на месяц закроют движение по улице Ильича из-за строительства дождевой канализации. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга.

Перекрывать движение транспорта будут в два этапа:

с 20 по 31 мая на перекрестке улиц Ильича и Восстания;

с 1 по 15 июня на пересечении улицы Ильича с проездом к дому № 5 на улице Восстания.

Дождевую канализацию протянут от проспекта Космонавтов до дома №67 на улице Ильича. Во время работ автомобили смогут объезжать по улицам Восстания – Индустрии – Избирателей – Ильича. На закрытых участках будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Руководство ООО "Проспект" просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения. С этим поможет информационная карта, где опубликованы все актуальные дорожные ремонты и перекрытия.