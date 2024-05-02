Информация об арестованном замминистра обороны Иванове пропала с сайта ЦСКА

С сайта ЦСКА пропала информация об арестованном заместителе министра обороны Тимуре Иванове. Он числился членом наблюдательного совета спортивного клуба.

Страница с биографией замминистра осталась в кэше Google, пишет РБК. Поисковик предлагает ее по соответствующему запросу, однако ссылка ведет на главную страницу портала.

Ранее биография чиновника пропала из раздела "Руководство" на сайте Минобороны РФ.

Иванов на два месяца был отправлен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Он не признает вину. Между тем, сообщалось, что в деле Иванова могут появиться новые эпизоды и новые фигуранты.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что министра обороны Сергея Шойгу заранее уведомили о задержании его заместителя, а главе государства о ходе дела доложили.