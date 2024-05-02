ЛДПР предлагает раннее использование маткапитала на улучшение жилищных условий

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о праве использования материнского капитала на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения ребенка.

В настоящее время это право может быть реализовано не ранее чем по истечении трех лет, кроме случаев направления средств на первоначальный взнос, погашение основного долга, уплату процентов по ипотеке и некоторые другие цели. Но такая ситуация означает невозможность улучшения качества жизни семей с детьми, если улучшение жилищных условий не требует кредитов или займов, отмечают авторы инициативы. Они считают, что нужно дать такую возможность в любое время со дня рождения ребенка. Это позволит ускорить поддержку семей с детьми.

На прошлой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против направления средств маткапитала на другие расходы, кроме улучшения жилищных условий и образования детей.