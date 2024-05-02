02 Мая 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: пресс-служба полпредства УРФО

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово превысил значение 2017 года

Уровень воды в реке Ишим в селе Викулово превысил значение 2017 года, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

По последним данным, уровень воды составляет 1133 сантиметра. Исторический максимум 2017 года составлял 1097 сантиметров. Вода будет прибывать ориентировочно до 7-8 мая.

Глава Викуловского района Андрей Лотов призвал жителей своевременно эвакуироваться.

"По прогнозу, вода будет держаться на территории района долго. Поэтому решением КЧС приняты первоочередные меры, в числе которых полная эвакуация с подтопляемых территорий. Призываю жителей данных населенных пунктов быть благоразумными и своевременно эвакуироваться самим и перевезти свое имущество и домашних животных в безопасное место", - заявил он.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что на месте усиливается группировка спасателей. В зонах возможного подтопления работают группировки спасателей МЧС, в том числе из других регионов, сотрудники полиции. Волонтеры помогают в окарауливании защитных сооружений. Действуют лодочные переправы.

В Казанском районе и в Ишиме наблюдается стабильное снижение уровня воды.

"В селе Абатское, по прогнозу гидрологов, вода пойдет на спад только с 5 мая. Дорожные службы продолжают патрулирование участка федеральной трассы Тюмень - Омск и принимают необходимые оперативные меры. Вчера в Абатском был шторм. Спасатели работали в условиях непогоды и восстанавливали целостность защитной конструкции. Пробок на федеральной трассе в районе села Абатское сегодня утром не было. В будни, скорее всего, машин станет больше, но затруднения при проезде не будут критичными. Практика организации движения с окнами для реверсивного движения транспорта показала свою эффективность", - подчеркнул Моор.

Теги: Ишим, Викулово, паводок, уровень воды


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