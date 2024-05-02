В Кольцово задержали пассажира с 22 килограммами "подарков"

Кольцовские таможенники остановили в "зеленом коридоре" пассажира, пытавшегося провести 22 кг одежды в качестве "подарков". Об этом рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Инцидент произошел с 44-летним пассажиром рейса Стамбул - Екатеринбург. В его багаже таможенники нашли более сотни видов женской и детской одежды, среди которой были платья, рубашки, палантины, носки и многое другое. Мужчина пояснил, что летит в ХМАО, а одежду покупал на разных рынках Стамбула, потратив около 1,5 тыс. долларов.

"Без декларирования можно перемещать товары только для личного пользования. Когда мы видим в багаже ассортимент различных товаров и полных размерных рядов, очевидно, что это не для личного пользования. Товарные партии необходимо декларировать в соответствии с законодательством и заплатить таможенные пошлины и налоги", - отметил начальник таможенного поста аэропорта Кольцово (пассажирский) Сергей Боровик.

На пассажира был составлен протокол об административном правонарушении. Только после оплаты штрафа в размере от половины до двукратной стоимости товаров, ему вернут конфискованные вещи, позволив оформить их по всем правилам таможенного управления.