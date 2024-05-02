02 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Урале найден заблудившийся в лесу школьник, ушедший смотреть уток

Свердловский Главк МВД рассказал о финале розыска школьника, заблудившегося на Среднем Урале. Все закончилось благополучно.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП произошло 1 мая в Туринском районе с учащимся девятого класса Шухруповской школы Степаном. Накануне парень совместно с отчимом и их знакомым отправились на рыбалку недалеко от деревни Новый Яр, где заночевали в избушке.

"1 мая около 4 часов утра подросток проснулся и отправился к озеру, расположенному на расстоянии около 500 метров от жилища, чтобы посмотреть уток, и пропал. В 6 часов взрослые обнаружили, что мальчика нигде нет. Самостоятельные меры результата не принесли. Вернувшись в деревню, они попросили подмогу и вновь отправились в лес. Всего в розыске ребенка было задействовано более 20 человек из числа сотрудников полиции местного ОВД, коллег из Росгвардии, СКР и волонтеров. Помощь оказывала и служебная собака породы немецкая овчарка Маргарита. Поиски велись, в том числе, на двух болотоходах и двух лодках, а также с применением беспилотника, способного работать с инфракрасным комплексом ночного наблюдения", - рассказал полковник Горелых.

Природный парк "Оленьи ручьи"(2023)|Фото: Накануне.RU

К счастью, эта история закончилась благополучно.

"Заблудившийся школьник сам нашел дорогу и вышел к охотничьему домику, откуда сегодня утром и поступило радостное сообщение, что любитель уток жив и здоров. Сотрудники полиции сейчас его доставляют из тайги на "большую землю". Поисковым мероприятиям дан отбой", - отметил Валерий Горелых.

По его данным, когда Степана привезут из леса, он будет опрошен в присутствии законных представителей, чтобы установить более подробные и точные обстоятельства произошедшего с ним "приключения".

Теги: школьник, МВД, поиски


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