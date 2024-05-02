"Как черви на нашем теле": депутат из Томска предложила вернуть трудовые лагеря для россиян-"тунеядцев"

Представительница "Единой России" из Томска Екатерина Собканюк назвала неработающих россиян "тунеядцами, которые "как черви на нашем теле", и предложила отправлять таких граждан в "трудовые лагеря".

Директор группы компаний "Карьероуправление" на заседании заксобрания Томской области возмутилась тем, что на стройках сейчас не хватает рабочей силы (возглавляемое Собканюк предприятие ведет строительство жилья в Томске). Депутаты обсуждали пособие по безработице, но Собканюк, по всей видимости, считает, что безработные должны деньги заслужить, точнее – заработать.

"Как вы считаете, может быть, рассмотреть вопрос создания каких-то трудовых лагерей? Ведь это же все было. Коллеги, почему вы смеетесь? На стройке нет бетонщиков, сварщиков, арматурщиков, электриков. Не хватает! Особенно зимой, когда идет прогрев бетона. А есть масса людей, которые просто не хотят работать, и пользуются государственной поддержкой. Они просто тунеядцы, извините, черви на нашем теле. Таких очень много", - заявила Собканюк.