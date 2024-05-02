Губернатор Астраханской области поблагодарил медиков санавиации региона

"Когда счет идет на минуты, а на кону человеческая жизнь – на помощь астраханцам приходит «крылатая скорая»", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Служба санитарной авиации в регионе работает в рамках национального проекта «Здравоохранение». На вооружении медиков – два вертолета. Чаще всего бригады вылетают в отдаленные районы к пациентам со сложными экстренными состояниями, роженицам и младенцам, а также пострадавшим в ДТП.

В этом году региональная санавиация совершила более 40 вылетов. Один из последних – в Лиманский район. Там десятилетний мальчик попал под колеса автобуса и получил травмы ног. На вертолете ребенка экстренно доставили в областной центр для оказания необходимой помощи.

"Благодарю всех медиков и специалистов службы санитарной авиации за самоотверженную работу и профессионализм!", - написал Игорь Бабушкин.