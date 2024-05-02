СМИ: Турция может потребовать от Израиля компенсации за Газу

Турция может поднять вопрос о выплате Тель-Авивом компенсации за действия в секторе Газа, сообщает газета Milliyet.

Накануне Анкара приняла официальное решение подключиться к судебному иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН.

По информации издания, на процессе Турция будет играть ведущую роль, опровергая аргументы, выдвигаемые государствами-сторонниками Израиля. Газета отмечает, что участие Турции в этом деле также создаст статус, который обеспечит и установит равенство сторон, пишет РИА Новости.

В январе этого года ЮАР обвинила Израиль в геноциде в ходе заседания Международного суда. Суд обязал Израиль соблюдать международное право, но так и не вынес вердикт.

В октябре прошлого года Израиль заявил, что отзывает своих дипломатов из Турции на фоне заявлений турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе митинга в Стамбуле. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" в связи с действиями в секторе Газа.