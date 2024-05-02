Вечные огни в Екатеринбурге подготовили к празднованию 9 Мая

Вечные огни в Екатеринбурге, расположенные на Площади Коммунаров и Широкореченском мемориале, готовы к празднованию 9 Мая – Дня Победы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз".

Специалисты компании выполнили комплексное техобслуживание систем газоснабжения мемориальных комплексов. Газовики очистили чаши Вечных огней и горелочные устройства от загрязнений. Также они проверили герметичность соединений и запорной арматуры, надежность креплений, отрегулировали процесс сжигания газа.

Система мемориалов функционирует на природном газе круглогодично. Основная задача газовиков – обеспечить непрерывное горение огня.

"Эти мемориалы носят высокую социальную значимость, поэтому всячески стараемся поддерживать их работоспособное состояние, и, конечно же, бесперебойное газоснабжение", - отметила мастер службы подземных сетей производственного управления №2 АО "Екатеринбурггаз" Наталья Колесникова.

В компании заверили, что к предстоящему празднику Вечные огни предстанут перед горожанами в лучшем виде.