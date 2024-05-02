В мэрии Екатеринбурга рассказали, когда приведут в порядок город после празднования 9 Мая

Екатеринбург будет приведен в порядок после празднования 9 Мая уже к утру следующего дня. Такое обещание дал вице-мэр Алексей Бубнов.

"У нас отмена массовых мероприятий, в 12 мы уже запустим движение, и я не думаю, что у нас будет сильно грязно. Но тем не менее, все службы будут готовы как обычно. Обычно мы начинаем 9 мая после 23.00, когда народ разъезжается с центра города", - сказал Бубнов.

По его словам, также сформированы дежурные бригады, которые во время празднования будут следить за чистотой, очищать урны и подбирать мусор.

"К 7-8 утра 10 мая город будет уже приведен в надлежащее состояние и возвращен в исходный вид", - добавил вице-мэр.

Напомним, что в целях безопасности, праздничные мероприятия перенесли в ЦПКиО имени Маяковского. Помимо этого, власти Екатеринбурга объявили, что праздничного фейерверка в этом году не будет. Хотя у горожан все же может появиться возможность увидеть салют.

Помимо этого, в центре Екатеринбурга и еще на двух территориях на три дня майских праздников ввели запрет на продажу алкоголя. Ограничения затронут центр, Уралмаш и Верх-Исетский район. Запрет будет действовать с 7 по 9 мая включительно.