Названа средняя стоимость продуктового набора для пасхальных блюд

Стоимость продуктового набора для приготовления основных пасхальных блюд (кулич, пасха и крашеные яйца) в среднем в России стоит 443 руб., посчитали в Центре стратегических разработок.

Самые низкие цены в Мордовии и Липецкой области (354 и 368 руб. соответственно), самые высокие – на Чукотке (788 руб.), передает РИА Новости. Эксперты рассчитывали стоимость набора на семью из четырех человек.

Самый дорогой продукт в этом наборе – десяток яиц для окрашивания. Затем следует сливочное масло (понадобится и в пасху, и в кулич), также дорого обойдется творог для пасхи.