Постпред Украины при ООН намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту

Постоянный представить Украины при ОООН Сергей Кислица намекнул на готовящийся удар по Крымскому мосту. В соцсети Х он опубликовал пост, содержащий "шесть основных типов мостов на 2024 год".

На коллаже изображены различные мосты. Однако изображение с надписью "Керченские мосты" оставлено пустым.

Напомним, в ночь на 30 апреля ВСУ нанесли ракетный удар по Крыму. Как сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов, председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, над Джанкоем и Симферополем отработала система ПВО России. По предварительным данным, для удара по мирному полуострову были применены несколько баллистических ракет ATACMS.

Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине более 100 оперативно-тактических ракет ATACMS повышенной дальности, а также их вариант с кассетными боеприпасами.