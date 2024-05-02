Сургутяне добиваются возвращения частного перевозчика на главные маршруты

В Сургуте с 1 мая популярные автобусные маршруты в Сургуте №13, 45, 47 начало обслуживать автотранспортное предприятие "СПОПАТ". Информация об этом появилась в минувшие выходные в городских пабликах, передает корреспондент Накануне.RU.

30 апреля у частной компании "Центр", обслуживающей эти маршруты, истек срок договора. В компании сообщили, что 194 человека остаются без работы.

По данным предприятия, новый договор не подписан, поскольку условия в компании посчитали неприемлемыми. В организации отмечают, что цена договора не соответствует затратам на сегодняшний день. Убытки компании за первый квартал текущего года составили почти 5,7 млн руб.

Договор на первый квартал текущего года был заключен с ценой 210 рублей за километр пробега, когда "СПОПАТ" от администрации города получает за маршруты №13, №45 и №47 245,5 руб. за километр. В компании просили 230 рублей, но в итоге были вынуждены согласиться на неприемлемую для предприятия цену 220 рублей.

"Нам пришлось принять эти условия, чтобы не останавливать работу", - заявляют в компании. Перевозчик сообщил также, что новый договор, который предлагалось заключить с 1 по 31 мая, содержал неприемлемый для работы организации пункт, о том, что муниципальная компания "СПОПАТ" вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора без объяснения причин.

Директор "СПОПАТ" Александр Попов заявил, что благодаря недавно приобретенным автобусам, муниципальное предприятие закрывает маршруты, которые прекратил обслуживать частник, в полном объеме.

"Происходящее оцениваем как попытку оказать давление на СПОПАТ с целью еще больше увеличить тариф в пользу частного перевозчика. Кроме того, "СПОПАТ" готов принять на работу водителей, иных работников из компании "Центр", которые были задействованы на данных маршрутах", – прокомментировал ситуацию Александр Попов.

Отметим, что в комментариях на странице администрации Сургута в социальной сети "ВКонтакте" горожане требуют вернуть маршруты частному перевозчику: жалуются на давки, долгое ожидание автобусов и их техническое состояние. Кроме того, в сети была создана петиция с требованием вернуть частного перевозчика. В настоящий момент ее подписали свыше 1,6 тыс. человек.