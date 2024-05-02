Уральский автохам Новоселов пытался досрочно покинуть колонию

02 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Уральский автохам Новоселов пытался досрочно покинуть колонию

Скандально известный уральский автохам Игорь Новоселов пытался досрочно выйти из колонии. Однако суд ему отказал.

Напомним, в сентябре прошлого года Новоселова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Березовский городской суд, с учетом уже действующих судимостей, назначил ему 2 года и 2 месяца в колонии общего режима. Также уральцу на 2,5 года запретили деятельность по управлению транспортными средствами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Игорь Новоселов подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в ведомстве выступили против, указав, что Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему, в том числе, назначались более мягкие виды наказания, однако на путь исправления он так и не встал.

В итоге суд согласился с доводами и в удовлетворении ходатайства отказал. Игорь останется в колонии.

Ранее Новоселова признали виновным в двух эпизодах похищения человека и отправили его за решетку. Скандальную известность автохам получил в 2013 году благодаря фразе "Ты кому сигналишь, дядя?".

Теги: Новоселов, колония, прокуратура


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 27.09.2023 13:15 Мск Уральский автохам Новоселов получил новый срок в колонии
Ранее 24.08.2023 11:26 Мск Уральского автохама Игоря Новоселова отправили в колонию за похищение человека
Ранее 09.06.2023 10:55 Мск Уральского автохама Игоря Новоселова задержали в Березовском
Ранее 10.03.2023 10:21 Мск "Уральского автохама" Новоселова объявили в федеральный розыск
Ранее 16.11.2022 14:18 Мск Катался с женой гаишника. "Уральский автохам" Новоселов рассказал, за что на него хотят завести дело
Ранее 15.11.2022 10:09 Мск Уральскому автохаму Новоселову грозит два года колонии по очередному делу
Ранее 15.01.2021 09:57 Мск Уральский автохам Новоселов отказался признавать вину в дорожном конфликте с погоней
Ранее 14.01.2021 08:30 Мск Уральского автохама Новоселова могут посадить на семь лет за новый беспредел на дороге
Ранее 17.05.2017 15:27 Мск Игорь Новоселов получил 2,5 года колонии за нападение на екатеринбургского блогера
Ранее 27.01.2017 10:27 Мск Екатеринбургский автохулиган Игорь Новоселов, находившийся "в бегах", сам пришел к следователям
Ранее 29.06.2015 09:51 Мск "Кажется, это был звезда интернета Игорь Новоселов с Пионерки", - в Екатеринбурге неизвестные избили общественника в его же квартире
Ранее 05.06.2015 14:40 Мск Екатеринбургский "автохам с Пионерки" Игорь Новоселов снова предстанет перед судом: на этот раз за избиение таксиста
Ранее 20.05.2015 07:38 Мск В суд поступило уголовное дело по обвинению автохама Игоря Новоселова в нападении на таксиста
Ранее 13.05.2015 10:17 Мск Автохам Игорь Новоселов "задержится" в тюрьме до середины июня
Ранее 05.05.2015 15:26 Мск Екатеринбургскому автохаму Игорю Новоселову придется ответить за хулиганство и нанесение побоев таксисту
Ранее 23.04.2015 08:31 Мск Игорь "Ты кому сигналишь, дядя?" Новоселов обратился в суд с апелляцией. "Разбойник с Пионерки" требует свободы
Ранее 12.03.2015 12:09 Мск Беспредельщик Игорь "Ты кому сигналишь, дядя?" Новоселов отправился в тюрьму
Ранее 19.02.2015 12:20 Мск За судьбой екатеринбургского хулигана с Пионерки Новоселова теперь следят даже депутаты: ЛДПР проверяет, как исполняется приговор суда
Ранее 18.07.2014 14:17 Мск "Герой" видео "Ты кому сигналишь, дядя?" автохулиган Игорь Новоселов снова попал под "уголовку"
Ранее 09.06.2014 14:45 Мск Областной суд снизил наказание Игорю "Ты кому сигналишь, дядя?" Новоселову
Ранее 09.10.2013 12:48 Мск "Ты кому сигналишь, дядя?". Виновник разборок в стиле 90-х предстанет перед судом
Ранее 07.06.2013 16:29 Мск "Э-э-э, ты кому сигналишь, дядя?". "Беспредельщик с Пионерки" арестован на два месяца

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети