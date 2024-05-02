Уральский автохам Новоселов пытался досрочно покинуть колонию

Скандально известный уральский автохам Игорь Новоселов пытался досрочно выйти из колонии. Однако суд ему отказал.

Напомним, в сентябре прошлого года Новоселова признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Березовский городской суд, с учетом уже действующих судимостей, назначил ему 2 года и 2 месяца в колонии общего режима. Также уральцу на 2,5 года запретили деятельность по управлению транспортными средствами.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Игорь Новоселов подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в ведомстве выступили против, указав, что Новоселов неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Ему, в том числе, назначались более мягкие виды наказания, однако на путь исправления он так и не встал.

В итоге суд согласился с доводами и в удовлетворении ходатайства отказал. Игорь останется в колонии.

Ранее Новоселова признали виновным в двух эпизодах похищения человека и отправили его за решетку. Скандальную известность автохам получил в 2013 году благодаря фразе "Ты кому сигналишь, дядя?".