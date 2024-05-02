02 Мая 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Мэрия Нижнего Тагила заплатила подростку, поскользнувшемуся на тротуаре

Администрация Нижнего Тагила по решению суда выплатит компенсацию морального вреда 15-летнему школьнику, поскользнувшемуся у пешеходного перехода. Парень сильно ушиб голову еще в 2022 году, однако добиться справедливости удалось только 1,5 года назад.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, 21 ноября 2022 года подросток переходил дорогу возле дома № 9 по ул. Парковая напротив МБОУ СОШ № 55. Тогда он поскользнулся на наледи на тротуаре, упал и ударился головой, из-за чего получил травму в виде рассечения теменной области головы. В дело сразу вмешалась прокуратура.

"В результате бездействия администрации г. Нижний Тагил по контролю за исполнением подрядчиком обязанности по надлежащему содержанию тротуара для движения пешеходов, ненадлежащего исполнения обязательств МУП "Тагилдорстрой" и ООО "УБТ-сервис" подростком была получена травма", - рассказали в ведомстве.

Исковое заявление было направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила. В нем прокуратура требовала взыскать компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей с местной администрации, с чем суд и согласился.

Ответчик попробовал обжаловать это решение в Свердловском областном суде, однако и там встали на сторону пострадавшего подростка. Администрация муниципалитета решение суда исполнила добровольно и уже выплатила указанную сумму в полном объеме.

Теги: Нижний Тагил, подросток, гололед, мэрия, компенсация


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