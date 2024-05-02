Глава МИД Украины заявил о возможности "коммуникации с Россией"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что на мирной конференции в Швейцарии в июне этого года может быть создана некая "коалиция стран с общими принципами и подходами". После конференции, по словам Кулебы, будет возможна "коммуникация с Россией".

"После этого может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров... В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон", - заявил Кулеба.

Он не уточнил, рассматривает ли Киев возможность прямых переговоров с Москвой или упомянутая им "коалиция" должна будет стать посредником.

Ранее российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИДа РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.